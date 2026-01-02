El Gobierno recomendó a los argentinos evitar viajar a un país, ¿cuál?Turismo02/01/2026
La Cancillería recomendó a los ciudadanos argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, debido a la tensión social que vive el país asiático con violentas protestas callejeras.
“Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país”, sostuvo la cartera que conduce Pablo Quirno en un comunicado.
Y agregó: “A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación. Si usted requiere asistencia consular, comuníquese al correo [email protected].
