Caliva: “Es impensada la política sin Cristina y sin ese gran sector que representa”

Luego de días convulsionados a nivel nacional, con dimes y diretes entre el presidente Alberto Fernández y la justicia por la causa de Vialidad contra la vicepresidente, la diputada nacional del Frente de Todos, Verónica Caliva, dio su opinión al respecto y consideró que es impensada la política argentina sin Cristina Kirchner.

En diálogo con Sin Vueltas por InformateSalta, la legisladora destacó la reacción de quienes se congregaron a manifestar su apoyo a la mandataria. “Ha sido claramente una campaña de desestabilización al gobierno nacional, porque la ola de persecución a organizaciones sociales, estigmatizando a los pueblos indígenas y después esta causa que se utiliza para estar durante más de una semana fiscales hablando de política y de una cantidad de cuestiones que estaban alejadas de pruebas objetivas para la causa, donde no le permiten a Cristina hablar y poder defenderse”, dijo.

En este sentido, opinó que se trata de una causa armada que se utiliza para la política. “A todos nos quedó claro que hay una injerencia del poder judicial en la política y pueblo no va a tolerar que se ponga en juego la democracia”, expresó.

Sobre las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que hizo una comparación con el caso Nisman, consideró que tiene todo el derecho de hablar cuando y donde lo considere.

“Se tergiversó lo que dijo y lo fueron llevando a ese diálogo y a esas comparaciones poco felices, pero es parte de lo que se está denunciando, como el poder mediático, el Poder Judicial, el círculo rojo, nos va llevando siempre a querer ponernos en esas situaciones de grieta cuando venimos intentando trabajar para el pueblo argentino”, indicó.

Además, se despachó contra la oposición por el juicio político que impulsan en contra del Presidente. “Son unos sinvergüenzas y unos ridículos ¿Por qué no le pidieron el juicio político a Macri con la fuga de los 45 mil millones de dólares? En vez de que estemos discutiendo los temas que realmente son importantes, tenemos que estar con agenda nacional impuesta por los grupos de poder que lo único que hacen es perjudicar los intereses de las grandes mayorías. La oposición tiene la obligación de ponerse a trabajar en vez andar buscando cámaras para hacer puestas en escena que son una vergüenza”, manifestó.

De cara a las elecciones del próximo año, aseguró que es imposible pensar la política sin Cristina. “Está claro que es la referencia política más importante de nuestro país pero que además trasciende la frontera de Argentina, es impresionante la cantidad de mandatarios y ex presidentes que se han solidarizado con ella y que la están acompañando. Eso es un fenómeno que yo no lo he visto en el mundo, por lo menos en mis años de vida política. Cristina trasciende la Argentina y es impensada la política sin ella y sin ese gran sector que representa, esa gran mayoría que ella representa desde el kirchnerismo. Creo que el Frente de Todos se va a ampliar y que vamos a poder discutir muy bien el 2023”, concluyó.