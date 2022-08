Gravísima denuncia de nena salteña por abuso en la escuela: "Me lleva al baño, me pega y..."

Una mamá denunció en la Comisaría Nº 42 de la ciudad de Tartagal al compañero de la escuela de su hijito de 8 años por abuso sexual, ocurrido en el interior del establecimiento educativo.

Para proteger la identidad del menor no se publicará el nombre del establecimiento educativo, ya que se trata de un aberrante hecho donde la víctima se encontraba totalmente en vulnerabilidad a la vista de los demás alumnos. Lo que cuestionan varios padres es la irresponsabilidad, la falta de control y dejadez de los directivos, detalló el medio Hola Salta Noticias.

Según trascendió en la mañana del pasado martes, la mujer retiró a su hijo de la escuela y, cuando llegaron a su casa, empezó a sentir "olor a materia fecal", dándose cuenta que emanaba del menor, razón que le preguntó porqué se hizo caca, momento en que el niño explotó en llantos.

"Mamá, mi compañero de la escuela me pega, me lleva al baño, me encierra y luego me empieza a meter el dedo en la cola, yo me hago la caca sobre la ropa porque tengo miedo", le contó la victima a su madre, dando detalles de "otras ocasiones y que no es la primera vez" donde estuvo expuesto a varios alumnos más.

Tras ello, la madre aseguró que se dirigió a la casa de la maestra del niño, contándole lo ocurrido. La docente le contestó que no se preocupe, que al otro día iban a activar el protocolo. Al no obtener respuestas por parte de los directivos de la escuela, la mujer realizó la denuncia policial el miércoles por la noche.

Hasta el momento, no hay información sobre las directivas ordenadas por la justicia salteña.