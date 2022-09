Lucas Godoy: “Es una lucha constante fortalecer la democracia”

Durante el programa LaMañanaDeCNN, por CNNSalta-94.7, el Diputado Nacional Lucas Godoy fue consultado sobre los recientes hechos que sacudieron al país. El intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, causó conmoción en la sociedad argentina y no es para menos ya que “es un hecho gravísimo, estamos hablando de uno de los hechos más graves desde la vuelta a la democracia. Repudio total, se debe tomar conciencia de la gravedad”, consideró Godoy.

El legislador continuó en esta línea al expresar, “se han generado discursos de odio desde distintos sectores que provocan este tipo de actos. Es lamentable cuando no se puede vivir en democracia, el otro es el enemigo y literalmente hay que eliminarlo”.

“Cuando se llega a este punto debe ser un punto de inflexión, espero que así sea para los políticos, para los medios de comunicación para la sociedad también. Es una lucha constante fortalecer la democracia, estamos hablando de un intento de magnicidio a la vicepresidenta, dos veces presidenta”, agregó más tarde.

Godoy comentó que esta es una buena oportunidad para que “muchas generaciones pongan en valor el sistema democrático, es como algo que está dando y que se fue arando durante muchos años”.

"Estamos hablando de un hecho que pone en jaque a las instituciones democráticas"

“Se discute de si es feriado o no, me parece que no es el punto. A unos les puede parecer correcto o no, pero estamos hablando de un hecho que pone en jaque a las instituciones democráticas. Si hubiese sido consumado este intento, no sé en qué situación estaríamos”.

Es que “siempre habrá conductas repudiables y hasta perversas de mucha gente que por ahí dice cualquier cosa, pero me parece que es momento desoír a esas conductas que las tenemos en todos lados”.

“Podes estar de acuerdo, podes tener una visión completamente distinta, ahora poner en duda esta situación es completamente cuestionable y repudiable. Creo que esto debe hacernos pensar concienzudamente como sociedad en terminar con estas conductas de odio que tanto daño hacen”, finalizó.