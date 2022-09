Defensa Civil reportó incendios activos en al menos 4 municipios del norte salteño

En medio de las altas temperaturas que se sintieron durante este jueves en Salta Capital como en toda la provincia, durante la tarde comenzaron a ser noticia los focos de incendios que se estabas desarrollando principalmente en el área norte del territorio salteño, con las imágenes de las llamas y el humo que desprendían.

En ese contexto, desde la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia informaron este viernes que, al momento, se registran focos activos en los municipios de Orán, Colonia Santa Rosa, Embarcación, Urundel, Aguaray, entre otros sitios donde ya se está trabajando para mitigar los mismos.

Para eso, el organismo está coordinando el trabajo logístico y el monitoreo permanente de estos incendios, como así la distribución de recursos, mientras que la Brigada Forestal realiza los relevamientos en territorio. En tanto las tareas de sofocamiento la llevan adelante los cuarteles de Bomberos Voluntarios de las jurisdicciones, municipios, con la colaboración del sector privado.

Cabe destacar que las condiciones meteorológicas de baja humedad, altas temperaturas y viento contribuyen a la propagación de los incendios forestales. Por último se pidió a la comunidad no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no quemar basura, apagar por completo brasas y remover las cenizas para verificar que no haya riesgos.

Reporte actualizado

El móvil de InformateSalta pudo dialogar con Jorge Arce, subsecretario de Defensa Civil quien actualizó el panorama al respecto de lo que está pasando con el fuego. “Los últimos 3 días fueron bastante complicados, con mucha temperatura, con pocos niveles de humedad en ambiente, todo esto ha hecho que se produjeran focos activos, más de lo común, en la zona de los departamentos Orán y San Martín.

Asimismo recalcó que los focos ígneos son de distintas características, los más grandes están en la zona sur de esos departamentos, colindantes a Jujuy, cerca de Yuto. “La intención es tratar de extinguirlos cuanto antes para que no se produzcan más incendio con características de muchos kilómetros”, explicó sobre el objetivo de los socorristas.

Por último enfatizó que las llamas están desarrollándose en menor magnitud en áreas de altura, a las cuales son difíciles de llegar, como así en pastizales a la vera de la ruta 34, no descartando que su origen sea la mano del hombre. “Eso produce que tengamos la ruta a Yuto cortada por el humo y la baja visibilidad”, contó para concluir su reporte.