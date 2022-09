SAMEC despliega todo su equipo para el Triduo y pide total cuidado por casos de hipertensión

De a poco Salta comienza a palpitar la cuenta regresiva para vivir un nuevo Milagro, con los fieles preparándose y los peregrinos en camino para sumarse a la centenaria procesión, hecho para el que distintos organismos y entidades definen todos los detalles que sean necesarios para brindar atención o socorro a quienes lo necesiten.

Este es el caso del SAMEC quien está afinando su operativo especial para el Triduo, afectando a todo su recurso humano. “Hemos diseñado un megaoperativo en el que trabajarán más de 200 personas del SAMEC, entre médicos, enfermeros, choferes y personal de apoyo”, indicó primeramente su director, Fabián Arguello.

A esto agregó 250 rescatistas; recurso humano de la Municipalidad de Salta, Bomberos Voluntarios de la Ciudad, SAME Jujuy y el Instituto Superior Ramón Carrillo; que desarrollarán sus funciones en ambulancias, cuerpos de rescate, puestos médicos, sanitarios y de podología.

Ya para el Triduo instalarán puestos sanitarios y de atención médica en el casco céntrico, próximos a la Catedral, al mismo tiempo que estarán presentes en los nodos de ingreso a la capital: ex peaje Aunor; rotonda de Limache; y en el Quirquincho de Salta, en la intersección de avenida Bolivia y el acceso a Castellanos, para responder a las necesidades sanitarias de los peregrinos en su arribo.

Como si fuera poco habrá un puesto médico de avanzada en la Glorieta de la plaza 9 de Julio. Estará operativo las 24 horas, contará con médicos, enfermeros, cuerpo de rescate, una ambulancia de alta complejidad, radioperador y un puesto de podología.

No obstante Arguello hizo especial énfasis en que, considerando que para el Milagro hay temperaturas altas generalmente, la gente sea precavida no solo en cuidarse del sol sino también en los efectos que el calor causa, pensando en los cuadros y situaciones en las que intervinieron años anteriores.

“Trabajamos en crisis de nervios, angustias, problemas arteriales, pero los casos que más vemos son hipertensión porque la gente no se hidrata, es importante la recomendación a las personas que se hidraten, que vengan con ropa cómoda, no oscura, así no sufre el organismo”, solicitó.