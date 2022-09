Protección ambiental: “Necesitamos presupuesto, presupuesto de verdad”, aseguró Calabró

Luego de que la Cámara de Senadores apruebe un Proyecto de Ley de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental en Materia de Incendios Forestales y Rurales, en CNNSalta-94.7 entrevistó al senador Miguel Calabró.

“Todos los salteños vemos quemarse los cerros, los campos. Muchas veces te diría, la mayoría, provocado por las personas a veces por decidia, otras a propósito. Hay gente que culturalmente utiliza el fuego para los cultivos”, comenzó diciendo el legislador.

En esta línea continuó: “Lo que pretende la ley es que el Ministerio de Medio Ambiente mediante la secretaria del mismo nombre tome cartas en el asunto, pero mediante políticas públicas; concientización, educación y que después del incendio haya una reforestación o que se compense las perdidas ambientales”.

“Necesitamos presupuesto, presupuesto de verdad”, enfatizó a la hora de decir que toda protección del ambiente es imposible sin un presupuesto acorde. Calabró comentó que existe falta de equipo en las brigadas de bomberos, que incluso en algunos casos no tienen las botas necesarias.

Ley de Pirotecnia Cero

“Hay leyes que siento yo que no van a solucionar de fondo el problema”, dijo al justificar su abstención a la hora de la votación.

“Trabajo en Vaqueros con la Casita Hermosa, que son chicos con TEA y ellos me convencieron de que la ley no estaba bien en cuanto a que se prohibía y no se trabajaba en el consenso de la concientización”, continuó antes de sentenciar: “Lo que yo pedía era que dialoguemos un poco más y en el medio esta la gente que los comercializa y ellos también están de acuerdo con la regulación”.