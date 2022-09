Con elecciones desdobladas y sin PASO, intendentes piensan en la campaña post mundial

Un tema que volverá a marcar cancha pasado el Milagro, será el escenario electoral en Salta, con los partidos políticos avanzando en sus armados y alianzas rumbo a los comicios provinciales del próximo año, como así los nombres que comenzarán a barajarse como candidatos a los distintos cargos a ocupar luego que se suspendieran las PASO.

En ese contexto InformateSalta dialogó con el presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno, para saber por un lado cómo tomaron sus pares la suspensión de las Primarias, como así si tiene previsto competir.

Primeramente recordó que los intendentes de Salta firmaron un documento que fue remitido tanto a Diputados como Senadores pidiendo que no se hagan las PASO. “Nosotros les pedimos que la suspendieran porque, viendo la situación económica que pasa el país, creemos que es un gasto innecesario y que cada partido haga sus elecciones partidarias internas”, indicó.

¿Sin las PASO, cómo prevé que será el contexto electoral que se vivirá? “Soy un convencido que cada elección es distinta, ninguna es parecida y para todas hay que trabajar, salir, caminar y ver qué exige la gente, qué está necesitando para trabajar a partir de eso”, reflexionó el intendente.

Dicho esto y consultado sobre si tiene previsto ser candidato el año entrante, Moreno se sinceró al decir que esa posibilidad aún no la consideró. “Todavía no lo pensé, todavía no tengo nada definido, no sé qué haré”, reconoció agregando que es posible que sí participe: “Creo que todos los políticos tenemos la vocación y las expectativas pero no sé cuál será la mía, supongo que estaré en algún lugar seguramente”.

Por último, respecto a cuándo será el momento para comenzar a reunirse entre políticos, espacios y partidos para definir las estrategias, las alianzas o los candidatos a participar, el intendente dijo a fin de año sería oportuno. “Yo creo que será después del Mundial, ahora estamos con el Milagro, calculo que vamos a empezar luego del Mundial”, consideró para concluir.