Advierten grave situación sanitaria en Tartagal, continuán sin cirujano en el hospital

Las denuncias por demoras en el Hospital Juan Domingo Perón, donde la gente espera muchas horas en las guardias, le reprograman turnos, los derivan a otros hospitales y un sinfín de reclamos más dejan a la vista la situación sanitaria que enfrente dicho nosocomio desde hace varios meses. Incluso en un momento se conocieron imágenes de un médico que intentaba dar explicaciones ante la excesiva demora en su atención.

En las últimas horas se conoció que el nosocomio que es cabecera en la zona, derivó al menos 7 personas por distintas patologías de gravedad para que sean resueltas en el hospital de Embarcación, centro de menor complejidad.

Según publica diaro El Tribuno de los 7 pacientes, 4 fueron derivados en estado gravedad, ya que a consecuencia de las demoras en la intervención quirúrgica desarrollaron peritonitis, llegando en estas condiciones al hospital San Roque de Embarcación.

Una profesional del Perón, que pidió reserva de su identidad, precisó algunos detalles que dan cuenta de la preocupación del propio personal. "Hemos mandando 7 pacientes a Embarcación, cuatro de ellos con peritonitis y hoy están saliendo tres más para ser operados en el San Roque".

Para el profesional no se quiere pagar un sueldo. "La única realidad es que no se quiere pagar para que otros profesionales cubran el servicio de cirugía general y tenemos un solo cirujano que no es de planta sino contratado y otro que oficia de ayudante pero sin tener título habilitante, pero está de vacaciones así que no pueden hacerse cirugías en Tartagal".

Cabe señalar que el hospital Perón recibe pacientes de Salvador Mazza, Aguaray, General Mosconi y los que provienen del Chaco salteño, del hospital de Santa Victoria.