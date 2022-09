Villada durísimo con el PJ: "No es una expresión del peronismo"

En Salta ya se palpitan las elecciones. Aunque falten un poco más de 6 meses, ya hay especulaciones sobre lo que pasará en las Ejecutivas de abril de 2022. Sobre esto habló el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, e hizo referencia a la actualidad política en Salta.



En este sentido, vertió una fuerte crítica contra el Partido Justicialista: “Yo estoy afiliado al partido Primero Salta. Fui afiliado al PJ desde que era muy pequeñito, pero lo que pasó es que no sólo me alejó a mí, sino a mucha gente. El PJ no es ya la expresión de lo que se denomina el peronismo", exclamó en "A Quemarropa", programa televisivo salteño.



En el mismo, habló también sobre la gestión municipal, con la Dra. Bettina Romero al frente. “Creo que hay ciertas cosas que se han hecho que no están cercanas a los reclamos de la gente", aseveró.

“Hubiera sido mucho mejor un proceso de continuidad (con la gestión municipal de Gustavo Sáenz) porque hubiera permitido, en primer lugar, mostrar una coherencia política y, en segundo lugar, como se dice, meter goles más rápido. Y eso no se dio”, finalizó.