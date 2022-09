¡Prepará la carpa! El camping Quitilipi ya espera por estudiantes para celebrar su día

En la cuenta regresiva para el 21 de septiembre, los estudiantes y la juventud de Salta preparan sus carpas, sus guitarras, sus autos, arman los sandwichs y se alistan para celebrar su día como así la llegada de la primavera. En ese sentido, los tradicionales campings son una de las opciones predilectas para que los grupos de amigos y compañeros disfruten la jornada.

Es así que vale preguntarse: ¿estará abierto el famoso camping Quitilipi de La Caldera? ¡La respuesta es sí! Así lo confirmó el intendente caldereño Diego Sumbay en diálogo con Radio Nacional donde contó cómo se están preparando para recibir desde este martes al estudiantado.

“Estuvimos hablando con el personal de Seguridad, con la Policía, para poder tener todo en orden, el camping estará habilitado desde hoy”, anticipó Sumbay respecto a que desde este 20 ya estarán abiertas las puertas. A esto sumó que reforzaron el personal que prestará custodia de las instalaciones para que no haya problemas, y que también estará disponible un refuerzo de unidades de SAETA que llevarán hasta la comuna vecina.

En cuanto los precios, el intendente dijo que la entrada tiene un costo de $200, por cada vehículo se cobrarán $100, además de un canon de $300 por las carpas que lleven los jóvenes. Otro dato que rescató es que el camping está preparado para recibir a una capacidad máxima de 500 personas, que tendrán a su disposición todos los servicios, desde asadores hasta luz.

“Esperemos que los chicos puedan pasar un día agradable, disfrutar y que no sucedan inconvenientes”

No obstante adelantó que se controlará que no haya ingreso ni expendio de bebidas alcohólicas, totalmente prohibidas para la ocasión. “No se van a permitir, adentro no se permite la venta de bebidas, la Policía va a revisar que no haya ingreso”, sentenció el intendente quien también desalentó a que los jóvenes vayan hasta el río, pensando también es que época de sequía y el fuego que pudieran prender causaría problemas.

Por último dijo que habrá animación con música y algunos Dj’s que pondrán las mejores canciones para la ocasión y que la diversión se concentre netamente en el camping a fin de hacer un evento controlado y seguro. La oportunidad para festejar será hasta las 20 horas de este 21 de septiembre, cuando se procederá al despeje y cierre del predio.