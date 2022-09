Digitalización del estacionamiento medido: ¿Cómo funciona el sistema inteligente?

El Concejo Deliberante llevó adelante un Plenario en el cual tratan la modernización del estacionamiento medido, a través de una aplicación. En este sentido, ejemplificaron cómo podría llegar a ser el sistema, en caso de aprobarse la ordenanza y de llamarse a licitación.

Entre los presentes estuvo Omar Tortorelli, presidente de Notions Group SA - Movilparking, quien detalló cómo funciona el sistema inteligente que desarrolló su empresa y cómo sería su aplicación si resultaran ganadores de la concesión.

“Nosotros lo que queremos es aplicar la tecnología para solucionarle la vida, facilitársela a los distintos actores del sistema. Los usuarios, por un lado, la gente que va a estacionar; por otro lado, los permisionarios, que son los que están controlando y llevando a cabo diariamente la operatoria del estacionamiento medido; los puntos de venta, que son donde se vende crédito o estacionamiento puntual y los funcionarios municipales que quieran controlar la transparencia del sistema y la evolución del mismo, para modificar lo que sea necesario”, dijo.

En este sentido, detalló que la primera medida que habría que adoptar es comunicar a través de los medios como funciona el sistema para que a partir de esa información, los usuarios puedan ir a un comercio o por medio de la app adherirse al estacionamiento y cargar el crédito a ser utilizado posteriormente.

“Si ya está funcionando el sistema, va, estaciona en una zona, en cualquier cuadra, el cualquier lugar y no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que avisar cuando llegó, no tiene que buscar un controlador o un permisionario. No tiene que dar un fin, no tiene que dar nada”, expresó.

Asimismo, llevó tranquilidad a los permisionarios presentes, de que el trabajo de ellos va a ser fundamental para el sistema funcione. Lo que tendrán que hacer es cargar las patentes a través de un celular. Sobre este punto, señaló que en los lugares donde están trabajando, son los municipios quienes le proporcionan los teléfonos para dicha tarea.

“Los controladores que tienen circuitos asignados, lo que va a hacer, mediante la utilización de la aplicación, es ir cargando patentes y en ese momento, esa patente viaja al sistema, y le va a descontar lo que dice la ordenanza municipal. Cuantas más patentes carguen los controladores y cuanto más controladores haya para controlar este sistema, más se va a recaudar. Porque se va a agarrar toda la rotación permanente que hay en cada lugar”, manifestó.

En relación a los permisionarios con alguna discapacidad, aseguró que basta con que pueda manejar alguna de las manos para cargar las patentes para que puedan trabajar. Incluso podrán hacerlo si la conexión a Internet no es la óptima.

“La aplicación de los controladores, tiene capacidad para trabajar sin conectividad, va grabando en forma local en el teléfono y cuando termina el turno, se accede a un punto WiFi cuando se devuelve el teléfono, se transmiten todos los movimientos que generó cada controlador, con lo cual no pierde nada de lo que cargó. Cuando cargan una patente de alguien que tiene deuda o de alguien que nunca se adhirió, eso queda cargado en el sistema y esa deuda es recuperada por el municipio”, indicó.