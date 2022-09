Wanda Nara confirmó su separación: “Me resulta muy doloroso”

Luego de haber hablado de su matrimonio en pasado, Wanda Nara confirmó que está separada de Mauro Icardi. Haciendo caso omiso a las palabras de su pareja, quien había desmentido los rumores, la mediática pidió respeto por este momento tan difícil que está atravesando.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí”, escribió Wanda Nara en sus historias de Instagram.

Para que no quedaran dudas sobre su estado sentimental, agregó: “No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación”. Además, pidió que se respete la privacidad de su familia: “Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”.