Diputados: “Padres nos piden dinero para que sus hijos compren, consuman y no les roben”

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, llevada a cabo ayer, los legisladores trataron un Proyecto de Declaración que buscaba que el Ejecutivo Provincial arbitre las medidas necesarias para la instalación de un Centro de Día para asistir a las personas afectadas por adicciones en cada municipio del Departamento Anta, proyecto que fue aprobado. En este marco, German Rallé tomó la palabra para brindar un crudo relato.

El diputado perteneciente al bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, reconoció “la frustración de muchos padres que hoy no encuentran respuesta para algo tan delicado como es tener y convivir con un ser amado con problemas de adicción”.

En este sentido continuó: “Yo quiero marcarle algo que desde este Cámara lo tenemos que hacer, hoy no estamos dando una respuesta contundente y concretas a los problemas de salud mental. Hoy vemos que un Hospital como el Ragone que trabajaba en la desintoxicación, no está funcionando. No les estamos dando muchas opciones”.

Quizás el momento más fuerte de su relato fue cuando comentó como familiares de personas con adicciones, solicitan dinero a los legisladores para comprar drogas: “A veces es muy difícil cuando un padre nos llega a ver a los legisladores a nuestro despacho y nos piden dinero y uno le dice para que necesitas el dinero si con esto no te alcanza para que podas hacerlo tratar y nos dicen que es un alivio de uno o dos días para que mi hijo pueda comprar para consumir y evitamos que nos robe o amenace de muerte. Que feo que un papá o mamá tenga esa sensación”.

“Dentro de poco tiempo va a llegar el presupuesto a esta Cámara, trabajemos fuertemente en esto y pongamos cláusulas para que se cumpla la ley. Empecemos a atender un problema que es de mucha gravedad en Salta, indudablemente las adicciones tienen una raíz y muchas veces es por falta de prevención, falta de amor en la familia o amigos nocivos”, sentenció.