Caso Jimena Salas: Advierten que la prueba de ADN “es importante pero no determinante”

En el marco de la investigación del crimen de Jimena Salas, por el cual, fueron detenidos e imputados los hermanos Saavedra, la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, en FM Aries, detalló que “están esperando que se constituya el consultor técnico que fue designado por la defensa para que se extraigan las pruebas de ADN y se prosiga a hacer el análisis”.

“Yo creo que el resultado del ADN va a ser decisivo, entre otras pruebas que se están llevando adelante”

Según la jueza, entre las pruebas se analizaron cámaras de algunos domicilios aledaños, páginas de Facebook vinculadas, y se hizo un rastreo de más de 600 perfiles. “La gente está muy incrédula con este caso, lo que hay que dejar claro es que todo lo que trató de hacer la justicia y el anterior Procurador es tratar de cubrir la verdad y fueron hipótesis y líneas de investigación que se agotaron”, dijo.

“La Procuración Fiscal siempre continúo investigando porque es una deuda pendiente que tenía con la sociedad”

La jueza insistió en que el ADN es la prueba madre, pero aclaró que no es la única prueba. “Es la más importante, pero no es la única prueba, es importante pero no es determinante”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a la presunta agresión por parte de uno de los imputados a personal del CIF. “Es la primera vez que una persona que es detenida tiene esa actitud tan violenta con personal policial, yo he seguido la detención, ellos bajaron de la camioneta en Güemes y me llamaron en forma inmediata porque habían pasado por un hecho conmocionaste”.

Finalmente, se mostró esperanzada en dar con los responsables. “Dios quiera que, en algún momento, a pesar de todos los esfuerzos se llegue a descubrir la verdad, pero no podemos por buscar un resultado condenar a una persona que no se tenga la certidumbre de que es culpable”.