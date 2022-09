Bajó la pobreza pero aumentó la indigencia, “la situación sigue siendo crítica”

El ministro de economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, se refirió al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que revela que la pobreza se redujo un 1,8% en comparación con el mismo período de 2021, sin embargo, el nivel de indigencia incrementó un 0,5% con respecto al año anterior.

De acuerdo al estudio, el índice de Pobreza bajó al término del primer semestre del año al 36,5%. En diálogo con radio CNN Salta, el ministro de economía Roberto Dib Ashur explicó que hay diferentes formas de medir la pobreza.

“La pobreza por ingresos tiene dos componentes, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La primera es la que mide la línea de indigencia, son los alimentos que representan las kilocalorías que debería consumir una persona para no ser considerada indigente. Cuando a eso le sumamos la educación, salud, vestimenta, transporte, servicios, es la canasta básica total, es la línea de pobreza”, señaló.

El ministro sostuvo que los indicadores sí muestran una reducción pero hay una suba, en función del último trimestre, en la indigencia, del 0,6%. Manifestó que si bien es un dato alentador, la situación sigue siendo crítica.

“La primera condición para reducir la pobreza es que el país se estabilice. Tampoco podemos pensar en reducir la pobreza si no hay actividad económica. Si no logramos varios años de crecimientos consecutivos, la pobreza no va a bajar al 10%”, manifestó.