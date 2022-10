Tragedia: un bebé murió atropellado por una camioneta que empujaban sus padres

Un dramático episodio conmueve a los vecinos de Florencio Varela. Este viernes, un bebé de 1 año y seis meses murió luego de ser atropellado por una camioneta que era empujada por sus padres.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el niño, identificado como Ian, fue trasladado rápidamente al Hospital Mi Pueblo, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

Todo ocurrió en una vivienda de la calle Novak al 1800. Las autoridades del centro de salud entrevistaron a la madre del menor para conocer las causas de los golpes que sufrió el pequeño. Según su relato, estaba junto a su marido empujando una camioneta que tenía problemas para arrancar.

La pareja no advirtió la presencia del nene, que había cruzado por detrás del vehículo, y fue embestido. A causa del impacto, Ian recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado al hospital, donde llegó sin vida.

El caso quedó en manos de la UFI y el Juzgado N° 7 de Florencio Varela y la causa fue caratulada como “Homicidio culposo”.

Una beba murió aplastada por una camioneta y la madre acusó al conductor: “Se tendría que haber fijado”

Una camioneta aplastó a una beba de 1 año y cinco meses que se encontraba en la puerta de su casa. Pese a los intentos por reanimarla en el centro de salud, la pequeña falleció. “Estamos destruidos, no podemos creer lo que pasó con Roma”, expresó la mamá en medio del dolor.

Todo ocurrió a mediados de julio en una vivienda ubicada en bulevar Circunvalación Este del barrio Alberdi cuando, de acuerdo a lo informado por los investigadores, el conductor del vehículo, un hombre de 37 años, llegó hasta la casa para descargar unos objetos de su camioneta Ford F100 y la estacionó marcha atrás

Nicolás Bracamonte, pareja de la madre de la niña, comentó al portal Puntal, que fuera del horario de trabajo como albañil realiza quema de huesos. “En la tarde del viernes, Ariel Díaz me trajo huesos y le entregó las cenizas. Cuando se sube a la chata, agarro a la nena, pero la suelto para levantar una lata y en ese momento arrancó la camioneta y sale. Ahí me doy cuenta de que la bebé no estaba a mi lado y cuando quiero reaccionar ya la había pisado”, detalló. /TN