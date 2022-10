¡Atención! Rige un alerta de “índice extremo” de incendios para hoy en toda Salta

Salta todavía mantiene presente en su memoria las imágenes de las últimas semanas en las cuales las llamas arrasaron con cientos de hectáreas en la zona norte de la provincia, siendo afectadas sobre todo las áreas del departamento Orán y las localidades linderas a Jujuy.

En ese contexto desde la Subsecretaría de Defensa Civil emitieron un comunicado en la mañana de este lunes, en el cual advierten a la población de extremar los recaudos ya que rige un alerta por un “índice extremo” de peligro por incendios forestales.

“Para el día de hoy se espera que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales sea EXTREMO para toda la provincia”, advierten a través de un posteo en sus redes sociales donde también pidieron a la población contribuir con evitar acciones que originen y propaguen las llamas que pudieran producirse.

Alguna de las recomendaciones que puntualizaron desde Defensa Civil son, por ejemplo, no realizar fogatas en lugares descampados, no prender fuego en los montes o cerros, no quemar basura ni pastizales, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Esto recordando que el 95% de los incendios son ocasionados por la mano del hombre.

Vale mencionar que los últimos reportes del combate del fuego en el norte provincial daban cuenta que personal de Defensa Civil, en coordinación con los cuarteles de Bomberos Voluntarios de las diversas jurisdicciones, seguían aunando esfuerzo para el sofocamiento de los puntos calientes. Asimismo en Orán ya se logró apagar el 95% de las llamas.