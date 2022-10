Afirman que los denunciados por Saulo montaron 25 negocios con el dinero estafado

En medio de la investigación por el caso de la financiera Saulo Capital SRL, la cual tendría más de 500 damnificados y cuya causa fue derivada a la Justicia Federal, esta mañana dieron a conocer que los denunciados usaron el dinero de los estafados para montar negocios de diferentes rubros.

Así lo señaló al móvil de InformateSalta el doctor Santiago Pedroza, quien asumió la defensa de uno de los denunciantes la cual “ha aportado $7000 dólares aproximadamente por los contratos de capitalización y nunca se le entregó la ganancia de la supuesta capitalización”, comentó.

Dicho esto comentó su sorpresa cuando, al asumir la defensa, se topó con que “no hay detenidos, no hay allanamientos, me comunicaron que tienen como 20 y 25 negocios a nombre de los denunciados, sin embargo como les cambiaron los nombres o titularidades después de la denuncia, no tienen ningún valor”, aseveró el abogado.

“Hay más de 25 negocios de distintos rubros que pertenecen a los denunciados; más allá de las titularidades, fueron montados (con el dinero) que fue retenido con ardid y engaños a estas 500 personas”

Con esto Pedroza dijo que se presentaron ante la Justicia como querellantes y pidiendo la detención de los denunciados, quienes están individualizados. Además se mostró contrario a la decisión de pasar el caso a la Justicia Federal, considerando que hay asuntos que deben ser tratados en el ámbito local.

“No compartimos el criterio de ningún punto de vista, en todo caso se debería dividir en dos, la parte impositiva al poder haber lavado de dinero debería ir a la competencia federal, pero el engaño para quedarse con el dinero de la gente mediante mecanismo defraudatorio debe quedarse” en la competencia local, espetó el abogado al subrayar que “hay pruebas sobradas” para hacer las detenciones de rigor.