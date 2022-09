Ante el efecto inflacionario, Provincia y docentes vuelven a reunirse: "Vamos a poner todo el esfuerzo"

Con el impacto de la suba inflacionaria que viene viviendo el país, golpeando a todos los sectores que ven cómo el dinero no les alcanza y en muchos casos no llegan a fin de mes, la educación no queda ajena. Es por eso que los representantes del sector y la Provincia se reunirán en estos días para analizar las paritarias y cómo se encuentra el salario docente.

Así lo adelanto el ministro de Educación de la Provincia, Matías Cánepa quien en diálogo con el medio La Yapa rescató primeramente que “hay un buen diálogo con todo el sector docente y siempre nosotros (por el Gobierno) vamos a buscar estar por arriba de la inflación, aunque sea un poquito”, aseveró sobre el objetivo al que apuntan.

Dicho esto confirmó que “ahora nos vamos a volver a sentar” en vista del ritmo inflacionario, el cual hace necesario que cada dos meses mantengan encuentros para evaluar el panorama. “La Provincia va a poner todo el esfuerzo, como lo viene haciendo, para que el salario no pierda contra la inflación”, recalcó Cánepa el compromiso asumido.

En cuanto a la nueva reunión que mantendrá con los representantes docentes, el ministro dijo que la misma está prevista para los próximos días. “Está previsto que a fines de esta semana ya empecemos a trabajar con los representantes de los docentes, para ir acomodando lo que queda del año”, adelantó al respecto.

Por último, el funcionario se refirió a los días que los chicos no tuvieron clases, entre el feriado nacional de hace unas semanas y el asueto por el día del maestro, entre otros, prometiendo que los contenidos de esas jornadas se dictarán. “Los días de clases están previstos en el calendario escolar y eso obviamente tiene en cuenta los feriados del Milagro, así que se va a cumplimentar y recuperar los contenidos que no se pudieron dar en casos no previstos”, prometió.