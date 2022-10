En Ciudad del Milagro están robando los medidores de gas: "Usan los caños para drogarse"

La ola de inseguridad sigue generando malos momentos y disgustos a los salteños, con los malhechores atacando de distintos modos y formas. En este caso, hay alarma entre los vecinos del barrio Ciudad del Milagro, donde los ladrones roban los caños de los medidores de gas, que los usan para drogarse.

InformateSalta pudo dialogar con una vecina de este barrio ubicado en la zona norte de la Capital provincial quien, en las últimas horas, fue víctima de este tipo de accionar de los malvivientes, los cuales constantemente están atacando las casas de la zona, intentando meterse a robar o procediendo también a sacar los caños de los medidores.

En este caso puntual, la damnificada relató a nuestro medio que su hijo fue a bañarse ya entrada la noche de este miércoles, cuando se topó con el agua fría saliendo de la ducha. Al verificar el calefón se toparon con que estaba apagado e intentaron prenderlo sin éxito.

Fue cuando sospecharon que no tenían el servicio de gas. Para verificarlo intentaron prender una hornalla pero tampoco pudieron lograrlo. Allí salieron a ver el medidor para toparse con el faltante de uno de los caños, el cual le robaron durante el transcurso de la tarde, además del olor a gas que se estaba escapando.

“No es la primera vez, en el 2020 en plena pandemia también se robaron el caño”, lamentó esta vecina quien contó que no importan las medidas de seguridad que tomen. “Las puertas se las roban, si les ponés candado también se los roban, ninguno de mis vecinos tienen las puertas en sus medidores”, aseveró.

Según le explicaron los gasistas, los ladrones se roban estos caños para drogarse, los usan como pipas para consumir los estupefacientes. “Como son flexibles los mueven de un lado al otro, los desconectan y los roban”, indicó no sin antes sumar que a otro de sus vecinos le quisieron robar uno de estos tubos pero sin poder sustraerlo.

En este punto, la mujer dijo que la inseguridad se está sintiendo en esa parte de la ciudad: “Hay robos por la zona, ya no hay forma de estar seguros, policías no hay, no se los ve patrullando, si no los llama no vienen rápido, la comisaría tiene móviles pero los distribuyen a Castañares o barrio Universitario”, dijo de la situación que estarían viviendo.