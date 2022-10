Conocé quiénes tocarán en el Lollapalooza Argentina 2023

¡Llegó el día que cientos de miles de fans de la música esperaban! Lollapalooza Argentina acaba de publicar su LineUp y ya dio a conocer la lista de artistas de su edición 2023 y abre la venta de sus últimos abonos.

Los días 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, se vivirá una nueva edición de este festival que atrae a gente de todo el país y el mundo. Hace unos meses se había lanzado la venta en la modalidad "early bird", sin conocer la lista de artistas, y fue todo un éxito.

Los últimos Day Pass se encuentran a la venta únicamente a través de la plataforma Allaccess y se pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

El precio de un abono para los tres días es $50.000 más service charge. Y en su modalidad VIP sale $75.000 más service charge.

El rapero Drake encabeza la lista, lo sigue, Billie Eilish, la estrella que llegó para patear el tablero del pop, después Blink-182, referentes del pop punk. En cuarto lugar, Tame Impala, banda emblema de la neo-psicodelia, luego una de las artistas más amadas de Argentina, Rosalía y el excelente Lil Nas X.

Para representar a la música argentina estarán María Becerra, Trueno, Chano, el regreso de Usted Señálemelo, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, y más.

La lista se completa con artistas impresionantes de la escena internacional como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse, Villano Antillano.