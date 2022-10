Para Estrada, al Presupuesto Nacional 2023 le faltan "cambios de fondo"

El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, estuvo hablando con nuestro medio donde, entre distintas cuestiones, estuvo comentando su parecer respecto al proyecto de Presupuesto 2023 que se analiza dentro del Congreso de la Nación, afirmando que si bien busca un orden fiscal, tiene puntos que deben cambiar de fondo como ser la distribución de subsidios.

“Creo que se a aprobar este año, tiene una lógica racional de orden fiscal, hoy no hay mucha discusión que necesitamos ese equilibrio para no tener sucesos de inestabilidad financiera como pasó a mitad de año con el dólar, para tener una economía más previsible y estable”, reflexionó primeramente el legislador salteño en el Congreso en su diálogo con InformateSalta.

No obstante se permitió criticar que este presupuesto presentado desde Nación “no tiene los cambios de fondo que quisiera”, haciendo especial énfasis en la distribución de subsidios como el de transporte. “Seguimos en una lógica donde en Buenos Aires no tienen paro (de transporte), hay fondos para AYSA en el AMBA, entonces necesitamos discutir por qué en Buenos Aires las obras la paga el presupuesto nacional y en Salta la pagamos entre los salteños”, puntualizó.

“Estas discusiones hablan del federalismo, traer una obra no es federalismo, sí lo es cambiar la matriz tributaria, de subsidios y recursos"

Dicho esto Estrada se permitió hablar del escenario político y electoral del 2023, donde dijo que a él lo encontrarán debatiendo lo necesario en pos de una Salta mejor. “Debatiendo ideas y proyectos me van a encontrar en el 2023, 2024 y 2025, creo en una Salta productiva y hasta que eso no se haga realidad me van a encontrar debatiendo siempre”, subrayó.

Asimismo y siguiendo con su mirada sobre el contexto actual que vive el país, el diputado nacional dijo que los esfuerzos deben enfocarse “en la generación de empleo, dejar la cuestión política para cuando estén las fechas de las elecciones, éstas quedarán lejos de la inflación, de la falta de empleo, amerita que nos ocupemos de estas cosas”, señaló sobre las prioridades.