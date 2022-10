Zottos, ¿el candidato del Frente de Todos?

Con el arribo del escenario electoral para el año entrante, los distintos partidos políticos de Salta ya comenzaron a posicionarse en el tablero para ver cómo serán sus movimientos, como así barajar las primeras piezas para competir en las urnas por los cargos que estarán en juego.

En ese sentido el Frente de Todos ya mira también hacia la contienda pero no anticipó aún si ya tiene pensado algún nombre. No obstante ahora se dejó entrever que desde el espacio no tendrían problemas en sentarse a charlar con alguien que sí anticipó sus ganas de ser candidato: el ex vicegobernador y legislador nacional Andrés Zottos.

Así lo comentó el senador nacional Sergio Leavy, quien en diálogo con InformateSalta se sinceró al decir que tendría que charlar con Zottos para ver cuáles son sus pretensiones. “Vi varios carteles en la Capital, estuve por el norte y no lo vi, tendría que hablar con Andrés”, aseveró el dirigente del FDT a nivel local.

A esto indicó que, en caso que el ex vicegobernador quiera participar, primero será necesaria una reunión con él para charlar, y luego considerar alguna posibilidad de integrarlo al Frente. “Somos bastantes cercanos así que le voy a preguntar cuál es su intención, si va a ser candidato”, espetó.

Consultado sobre el rol del actual diputado nacional Emiliano Estrada y si este seguirá siendo parte del Frente de Todos o integrará el frente oficialista saenzista, Leavy recalcó que “no estamos planeando estrategias, no hay fecha de elección”, objetó para concluir.