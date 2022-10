Denuncian irregularidades y mal estado del camión de Bomberos Voluntarios de Güemes

Durante la mañana en el Mercado San Miguel cuando comenzaron a sonar las alarmas de incendio producto de un simulacro, Bomberos Voluntarios del cuartel Martín Miguel de Güemes salieron a manifestarse.

César Flores, oficial subayudante, dialogó con InformateSalta y dijo que el reclamo que se realiza en el lugar fue pacífico y tiene la finalidad de informar irregularidades.

“Se hicieron 12 denuncias en contra del jefe de nuestro cuartel, Walter Chávez, por maltratos la persona, abuso de autoridad y diferentes hechos de violencia. Son 5 denuncias las que tiene por violencia de genero y 5 expedientes abiertos en ese juzgado”, indicó.

Afirmó que, en virtud de esto, la Comisión Directiva no hace nada. “No lo apartan de la cabeza del cuartel, hicimos la ampliación de denuncia y expusimos las irregularidades de los camiones que no tienen patentes, no tienen RTO, seguro ni papeles”, sostuvo.

Fue ahí cuando el móvil de InformateSalta se acercó a constatar el estado de las autobombas, y se puedo ver que no tienen patente en la parte de adelante, tampoco los elementos que corresponden para su habilitación.

“El chofer que acaba de venir es un aspirante de 19 años y para poder manejarlo necesita tener un carnet profesional que no sabemos si tiene”, añadió otra bombera que estaba presente en el lugar.

“Evitemos más tragedias, no hagan la vista gorda con todas estas irregularidades”

Para finalizar, Flores contó que este año un vehículo del cuartel sufrió un accidente contra una motocicleta y dejó como saldo una víctima fatal. “La autobomba no tenía seguro ni papeles y estaba a nombre de AFIP porque era una donación y nadie se hizo cargo”, terminó.