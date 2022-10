Centros Vecinales esperan las "sesiones barriales": “Para nosotros es un hecho histórico"

Fue en la reciente sesión del Concejo Deliberante de Salta que se aprobó una iniciativa, la cual permite que las reuniones de las Comisiones Permanentes y Especiales del cuerpo de ediles, como así las sesiones ordinarias, puedan realizarse en diversos puntos de la ciudad y fuera del recinto de deliberaciones.

Al respecto de esta iniciativa aprobada por los ediles CNN Salta -94.7 MHZ- dialogó con Emilio Gutiérrez, presidente del Federación de Centros Vecinales quien vio con buenos ojos que el Concejo salga a los barrios, permitiendo no solo que conozcan sus problemáticas, sino también que puedan legislar en base a las necesidades que palpen del contacto con la gente.

“Para nosotros es un hecho histórico, tendría que ser común esto, la carta orgánica habla de los centros vecinales como articuladores de los vecinos y los concejales”, manifestó primeramente Gutiérrez quien agregó que “debería funcionar así, primero la comunidad, los centros vecinales, la Federación, el Concejo y la Municipalidad”.

Dicho esto el presidente de la Federación subrayó que este engranaje debiera respetarse puesto que “si esto no funciona, cuando seguramente se arme un presupuesto para las obras que necesite la ciudad, no será un presupuesto acorde a las necesidades al no tener la precisión desde la gente”.

Al tocar este punto Gutierrez hizo especial énfasis en los requerimientos que están demandando los barrios y sus vecinos por sobre todo. “Si vamos a una cuestión de necesidad en el hoy, tiene que ver con el empleo, después la obra pública, hay barrios intransitables, sin aguas, sin cloacas, hay que gestionar para que la gente viva dignamente”, apuntó para concluir.

“Tomaremos los reclamos de la gente, de obras, eso se plasmará unos días antes (a las sesiones) y se les llevará”