Entró a robar y quedó atrapado en el techo de una vivienda

El increíble hecho ocurrió en la madrugada del Jueves en la localidad de Tartagal, en el barrio 365 Viviendas, cuando una familia descansaba y la alarma se activó. Al salir a ver que pasaba, se encontraron en el patio interno de la vivienda a un sujeto atrapado en un espacio de 20 centímetros cuando intentaba huir.

Al ser descubierto, imploró lo dejen escapar, que con él había ingresado otro sujeto pero que había huido. Incluso habría confesado que fue parte de un robo que sufrió la misma familia en el mes de septiembre, donde los delincuentes comieron en su living, dejaron un hierro en la mesa y se llevaron de todo.

"El dijo que era él que vendió los celulares y que le habrían dado una pequeña parte por la venta de los celulares" dijo Cecilia, la dueña de la vivienda respecto al robo anterior.

La mujer se preguntaba como había ingresado el sujeto al ser un espacio reducido. "Entró por el mismo lugar, volvimos a asegurar. No sé cómo lo hace, es un lugar tan pequeñito. La vez pasada fue a la madrugada, nos dimos cuenta a la mañana, no escuchamos nada, no teníamos alarma en ese momento y cansados decidimos poner" dijo por Videotar Noticias.

Finalmente el delincuente tuvo que descender al interior de la vivienda, donde su marido con otro vecino evitaron que este se diera a la fuga, en ese momento llegó la policía que lo detuvo y se radicó la denuncia policial.