Absolvieron a la mujer acusada de matar y enterrar a su bebé, murió por causas naturales

El hecho, que conmocionó a la población de Pampa Blanca (Jujuy) y los salteños, ocurrido el 10 de junio pasado, cuando la policía local, encontró el cuerpo sin vida de una bebé, cerca de una acequia en el interior de una finca, sobre ruta provincial N° 12, en el límite entre Campo Santo y El Bordo tuvo un giro inesperado en la justicia. La madre quien primero fue acusada de homicidio ahora fue absuelta.

La víctima fue Victoria Torres, hija de Lorena Torres (32 años), vecina de Pampa Blanca, quién había concurrido a la ciudad de General Güemes, en busca de una atención médica para su hija en el hospital Joaquín Castellanos, luego ambas estuvieron desaparecidas durante 4 días, por lo que fueron intensamente buscadas tras la denuncia presentada por sus familiares. Al cuarto día, alrededor de las 22 del jueves 9, la madre regresó sola a la localidad jujeña, donde fue interrogada por la policía sobre el paradero de su hija, confesando, después de brindar varias versiones distintas, que la había dejado en un lugar que no pudo precisar, publicó El Tribuno.

Con los pocos datos, personal de la policía de El Bordo y Campo Santo, realizaron un intenso rastrillaje en sectores similares a los señalados por Lorena, logrando dar con el cuerpo de la infortunada beba, alrededor de las 4 de la madrugada del 10 de junio. Lorena, que ya estaba detenida en la comisaría de Pampa Blanca, fue trasladada hasta la Alcaldía de la ciudad de Salta, acusada de perpetrar un posible filicidio, es decir de haberle quitado la vida a la pequeña Victoria.

Liberada

Luego de cinco meses de detención, Lorena fue liberada por la justicia, al considerar que no fue responsable de la muerte de su hija, ya que ésta había fallecido por causas naturales. Según fuentes cercanas a la familia Torres, Lorena reconstruyó parte de lo que pasó durante esos 4 días, tiempo en que ambas estuvieron desaparecidas.

Lorena ingresó por primera vez al hospital Castellanos, en busca de una atención para su beba de seis meses, quién estaba con fiebre y muy congestionada. Luego de la atención médica, le diagnosticaron una bronquitis aguda y un avanzado estado de desnutrición, debido a que su hija no podía alimentarse por la afección en la garganta. Quedó internada con sueros, pero en forma inmediata le dieron el alta, con un pedido para la realización de análisis. Lorena, como madre primeriza y muy poca experiencia, regresó a Pampa Blanca, su madre y abuela de la nena, le dijo que debía regresar para hacerle los análisis indicados por el médico, Victoria no mostraba signos de mejoría.

Lorena regresó al hospital para los análisis, pero el pedido no tenía la firma del médico solicitante, tampoco lo pudo encontrar porque ese día no estaba de turno, por lo que no pudo hacer los estudios. Desconcertada salió del hospital con la intención de regresar a su casa, en el camino la beba tuvo unos espasmos, se puso morada y se ahogaba, ella la colocó boca abajo logrando que expulsara bastante flema por la boca, pero no mejoró y seguía morada, hasta que dejó de respirar.

La mamá entró en shock, ella había superado a medias una depresión, generada por el fallecimiento de un hermano primero y de su abuelo después, siendo medicada, pero abandonó el tratamiento. Con un cuerpo sin vida en sus brazos, caminó por más de una hora sin rumbo, hasta llegar al límite entre Campo Santo y El Bordo, donde ingresó a una finca, y permaneció al menos tres días junto al cuerpo de su hija, a un costado de una acequia. La madre de Victoria, no registra recuerdos posteriores al momento en que su hija murió en sus brazos, desconoce por qué tomó con dirección a El Bordo, tampoco sí estuvo todo ese tiempo recostada junto al cuerpito sin vida, puede recordar que en algún momento regresó a Pampa Blanca sola, que al llegar fue interrogada por la policía.

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima, arrojaron resultados compatibles con el relato de Lorena, la muerte se produjo por una bronco aspiración. Considerando los antecedentes psiquiátricos de la madre, el ingresar a un estado de shock era muy probable, al igual que actuar de la manera que lo hizo. Con todos los estudios realizados, la justicia falló por su absolución, liberándola de toda responsabilidad sobre el lamentable episodio. “Si me tienen que condenar, háganlo, pero no por la muerte de mi hija, sino por haber dejado el tratamiento psiquiátrico” manifestó Lorena durante el proceso que le tocó enfrentar.