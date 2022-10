Hartos de los robos, vecinos de San Calixto reclaman seguridad

A dos años de la toma de terrenos y la instalación del asentamiento ampliación San Calixto, en zona Sur, donde hoy viven aproximadamente 7000 personas, vecinos piden seguridad, iluminación y otras necesidades.

Si bien desde que se asentaron el lugar se valló y a través de la justicia se les advirtió el hecho de no construir, hoy en el lugar ya existen construcciones y el personal policial parece no estar o no advertir la prohibición de no innovar.

Hoy estos vecinos, ya instalados, tienen necesidades y como cualquier ciudadano piden estas sean atendidas. A través de El 10 TV referentes del barrio explicaron su situación en el lugar y advirtieron que son víctimas de motochorros o de la presencia de personas que no son del lugar.

Una señora contó que su hijo de 17 años, a punta de cuchillo fue asaltado en horas de la mañana "Hoy a las 10.30 de la mañana le robaron el teléfono, le iban a quitar la moto pero mi hijo tiró la llave se le llevaron el celular, pero lo habían apuntado con un cuchillo" contó Liliana y aseguró que la policía no está ya en el lugar.

Además la mujer agregó que muchas veces ante los delitos no realizan la denuncia porque sienten que es en vano. "Hace tres días robaron a la vecina, fue hablar al policía y no vinieron. No hacemos la denuncia porque no nos ayudan en nada".

Carlos referente del barrio "Yo creo que la solución es que se instalen en le barrio y vivan lo que vive el vecino cotidianamente. La inseguridad por la falta de iluminación, el estado de las calles, inclusive si quieren ingresar el patrullero no va poder entrar por el estado de calle. Pedimos una garita policial, hace un año y medio violaron a un menor, mataron a una joven" detalló el vecino esperando una solución.

Por último, criticó la inoperancia de la Justicia en relación a la toma de terrenos y la prohibición de no innovar cosa que no se respetó. "Si vos ves del inicio para acá ya hay construcciones con material, se armaron callejones donde los vecinos sufren hechos de inseguridad".