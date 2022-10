Denuncian abuso en una escuela: "Me metió al baño y me tocó la cola"

Un terrible caso de abuso sexual se denunció la madrugada del viernes en Tartagal sobre una nena de 8 años de parte de un empleado de la escuela Uriburu en Tartagal. Según el testimonio de la madre de la víctima, que cursa el 2° grado, a través de Videotar Noticias la pequeña le habría confesado el abuso y le dio detalles.

Entre llantos la mujer contó lo vivido. "Anoche mi nena no podía dormir y me dijo, tengo miedo a los fantasma, y le dije los fantasmas no existen. Me dice bueno, te voy a decir la verdad mamá, hay un señor en la escuela que me metió al baño y me tocó la cola, entonces yo me voy y radico la denuncia sin nombre porque no tengo idea quien es".

Cuenta que cuando regresó a su vivienda siguió conversando con la pequeña que le detalló "Me dijo, mamá yo fui con una compañera al baño y me dejó sola, la compañera se fue y el señor salió y me metió la mano adentro del pantalón y me tocó todo mamá".

La mujer angustiada y sin respuestas desde los directivos, busca justicia por su pequeña. "Vengo a hablar con la Directora y me dice que ella no puede hacer nada, que tengo que esperar los pasos a seguir. No es la primera vez que pasa ni si quiera sé quien es, ellos van a seguir trabajando hasta que la policía actué y yo ya necesito".

En cuanto a la identificación del sujeto su hija le dijo "es un señor que sirve el té, que carga las jarras con té y que le da una mujer que le dicen tía Valentina, eso dice mi hija, ella pone en duda lo que dice mi hija y yo primero que nada voy a creer a mi hija, ella hace 3 semanas que venía rara, me decía me porto mal porque no me llevas al Circo y no era eso, anoche recién me dijo lo que pasó".

Por su parte, el tío de la menor también desde la puerta de la escuela se mostró molesto por la protección de la Institución hacia el acusado. "No entiendo por qué esta directora oculta el nombre de un empleado, que es un empleado público, ella como Directora debería darle el nombre y que hagan la denuncia, sabemos que esta Institución sufrió la detención de un maestro".

La mamá recordó que no hace más de 2 meses que se denunció un abuso en el baño y nadie dio más explicaciones.

Junto a otros padres el viernes la familia de la menor y otras mamás se manifestó en las puertas de la Escuela e intentaron ingresar exigiendo la identificación del acusado y que sea suspendido en sus actividades en la Institución.

Durante el reclamo en la jornada del viernes se vivieron momentos de mucha tensión y el hombres, según se supo, fue resguardado y retirado por otra puerta.

Otra denuncia

Una mamá de 6° grado contó que en el grupo de madres de ese grado dijo que "Una madre comentó que dos nenas de sexto estaban yendo al baño y este hombre les hizo seña de como que vayan a sentarse en sus piernas y con todo este problema se destapa la olla, todas tenemos que estar unidas. Qué esperan adentro, la Supervisora, necesitamos que venga que nos escuche y nos atienda. El lunes no vamos a dejar entrar a nadie".

Las mamás piden la renuncia de la Directora que encubre a quien sería el abusador.