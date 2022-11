Incendios en Salta: "El daño ambiental y económico es gigantesco"

Luego del incendio de pastizales de la semana anterior en el cero 20 de Febrero, se analizó la situación actual con el Dr. En Ciencias Biológicas, Enrique Delindanti, quien visitó Sin Vueltas, programa producido por InformmateSalta.



"El principal aprendizaje debería ser, considerar y contar con una planificación clara del manejo del fuego" destacó Derlindati. Además, destacó que es importante contar con información acerca de las condiciones climáticas dado que en determinadas circunstancias "propician el descontrol siempre".

Por otro lado, Derlindati manifestó que es prioritario contar con un plan de recuperación, dado que pueden pasar años de la reforestación. Respecto de la campaña que se está organizando para reforestar, dijo que "no tiene sentido, dado que la sequía va a continuar y plantar plantines y no prosperar, no tiene sentido".



"Si nos ponemos a hacer cálculos, el daño ambiental, el daño económico, es gigantesco. Los costos del incendio del cerro son elevadísimos", destacó el especialista en biología.