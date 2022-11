Reclamo de médicos: “Lo peor sería no escucharlos, invisibilizar el tema"

Fue en la mañana de este lunes que médicos y profesionales de la salud se manifestaron por las calles capitalinas y afuera de los nosocomios, en reclamo de reivindicaciones salariales, mejores pagos, que el impuesto a las ganancias deje de quedarse con el pago de las guardias, entre otras cuestiones, demandando que las autoridades los reciban para que tomen nota de estos descontentos.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el doctor Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia de la ciudad de Salta quien estuvo analizando las demandas de los profesionales. “El reclamo no es solamente salarial, también están pidiendo por las formas en que se está pagando, están reclamando el 82% móvil en las jubilaciones, es un tema para verlo, una tarea para el Gobierno y los legisladores nacionales”, manifestó primeramente.

A esto sumó las condiciones laborales y que haya una declaración de insalubrilidad de los lugares de trabajo, pensando en los años de pandemia donde todo el personal estuvo obrando, siendo “actores principales en la atención de pacientes con Covid, tratando con enfermedades infectocontagiosas; esa declaración va a permitir jubilarse con los años de aporte pero no con la edad y renovar el plantel de profesionales”.

En este punto Nallar hizo énfasis en que, después de la pandemia, es “como que todo ha pasado, vuelve a ser como antes y eso es imposible, hay profesionales que no quedaron en las mismas condiciones mentales, de ser los héroes de los aplausos a ser los ignorados e invisibilizados por la sociedad”, apuntó el gerente.

Consultado sobre la instancia a la que llegaron los médicos de movilizarse, esperando que las autoridades pertinentes los reciban para explicarles personalmente sus inquietudes, Nallar rescató que lo realizado fue “un medio democrático, no hubo paro en los hospitales, no se vio afectada la tarea, fue una manifestación pacífica, sería un error enorme no llamarlos a reunión para escucharlos y comenzar a actuar, es una respuesta que los médicos merecen”, concluyó.

“Lo peor sería no escucharlos, invisibilizar el tema porque el tema va a seguir y el problema se va a agravar”