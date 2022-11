Reclamo de médicos: "Salta es de las provincias mejores pagas"

Este lunes por la mañana, médicos y profesionales de la salud salieron en manifestación por las calles del centro salteño y afuera de los nosocomios, en reclamo de mejores pagos, salarios, condiciones laborales, que el impuesto a las ganancias deje de quedarse con el pago de las guardias, entre otras demandas.

Al respecto de dichos puntos y entre las repercusiones, el ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, habló ante el micrófono de InformateSalta sobre la protesta de los profesionales, comentando que estuvo en comunicación con los autoconvocados y que hay cuestiones que escapan de la órbita local.

“Ya hablé con los autoconvocados, me voy a reunir con ellos”, señaló el funcionario quien agregó que “en los últimos 10 años hemos blanqueado todo lo no remunerativo, de modo tal que no es un 40% con el que se van a jubilar, es con un 74% o 75%”, explicó sobre una de las demandas.

“Se ha blanqueado lo no remunerativo”

Respecto a otra, que es del 82% móvil, el ministro recordó que eso ya no le compete a la Provincia sino que ya es ámbito de Nación. “Después, si vamos a hablar de lo salarial, un médico que recién inicia y que hace 24 horas de guardia semanales, está en el orden de los 490.000 pesos de cobro de bolsillo, creo que hablamos de una de las mejores provincias que tiene sueldos en salud”, espetó.