Tartagal: entraron a robarle 2 veces en una semana y lo hirieron con un cuchillo

Juan Carlos, un anciano que vive en el barrio 101 Viviendas de la localidad norteña de Tartagal fue víctima de la inseguridad. En solo unos días, ingresaron dos veces a robarle y en la segunda ocasión lo hirieron en su mano y pierna con un cuchillo.

El hombre contó a Multivisión Federal el lamentable hecho que le tocó vivir y aseguró sentir miedo. “Quiso sacar la tele, saltar la reja, yo me le prendí, la tele estaba envuelta en una frazada, yo me prendí de la frazada primero, llegué a abrazar a la tele, saqué la mano para el lado de él, sacó un cuchillo y me hizo el corte”, dijo.

El domingo pasado, ya había ingresado a su vivienda y se llevaron la bomba de agua, sospecha que fue la misma persona. “Una sola persona sabía donde estaba la bomba, que desapareció. Puede haber relación entre esa persona y el ladrón”, expresó.

En este sentido, detalló también que utilizó un bastón para defenderse durante el segundo robo. “Se llevó ropa, la plancha y la licuadora y el teléfono. Ahora tengo miedo, porque estoy solo sobre todo de noche, tendré que asegurar las ventanas y encerrarme. Una vecina con el esposo me llevaron al hospital y después a hacer la denuncia”, manifestó.