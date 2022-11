Salta ve con buenos ojos la posible Tolerancia Cero a implementarse a nivel nacional

El proyecto de ley de Alcohol Cero al volante, impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), obtuvo este jueves dictamen favorable en la Comisión de Seguridad Interior y ahora pasará a la Cámara de Diputados en el Congrso de la Nación para obtener media sanción.

La iniciativa establece la prohibición de conducir vehículos con concentración de alcohol en sangre en todas las rutas nacionales del país, con lo cual se modificaría la vigente ley de tránsito para que la cantidad permitida de alcohol por litro de sangre de los conductores, que actualmente es de 500 miligramos (0,5), sea cero en todo el territorio nacional.

Al respecto de esta iniciativa InformateSalta se comunicó con Raúl Córdoba, exconcejal y actual subsecretario de Seguridad y Educación Vial, para consultarle su parecer de este proyecto. “Es altamente positivo dado que tiene que ver con el tratamiento de una política de estado en seguridad vial, el consumo del alcohol está presente en los hechos viales”, dijo primeramente.

Asimismo recordó que no todas las provincias cuentan con alguna ordenanza, ley o normativa de alcoholemia cero para los conductores. “Es un avance”, reiteró Córdoba recalcando que según estudios mundiales, dijo que Argentina es el tercer país donde esta irresponsabilidad es causal de muerte, también está dentro de los 10 países en incidencia de fatalidad y discapacidad de las personas por esta cuestión.

No obstante Córdoba reflexionó que aún tenemos muchos grises en la cuestión judicial sobre la problemática: “El Estado gasta mucho en Salud para recuperar personas accidentadas, gasta en los judicial porque muchos casos terminan impactando en la Justicia, entonces no es solo la tolerancia cero sino discutir como sociedad en su conjunto”, sobre este tema.

Por último, el ex edil dijo que es imperioso avanzar en la materia con diferentes políticas o acciones. “Si no avanzamos con estas políticas, no vamos a mejorar nuestra incidencia en las estadísticas, son políticas a largo plazo que se deberían haber tomado mucho antes, para haber avanzado y contar con otra perspectiva”, concluyó.