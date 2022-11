El fiscal Ricardo Toranzos le pidió prudencia a Alberto Fernández a la hora de opinar

El nuevo presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Argentina (Affun), Ricardo Toranzos, reclamó “prudencia” al Presidente, reconoció que existen falencias en la Justicia y dijo que se debe buscar una fórmula para pagar Ganancias.

La “descalificación funcional de los fiscales, pone en riesgo su vida”, aseguró en relación a las críticas que recibió Diego Luciani tras acusar a Cristina Kirchner y le pidió “prudencia” al presidente Alberto Fernández a la hora de criticar decisiones judiciales.

Toranzos aseguró estar en alerta por los riesgos que corren los fiscales santafesinos amenazados por las bandas y los fiscales que debieron exiliarse tras investigar al poder; el asesinato del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci, en su luna de miel, el 10 de mayo pasado, a manos del crimen organizado; y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Se ven situaciones graves en la evolución de las organizaciones criminales y se suma el ataque para querer cambiar las decisiones judiciales: la descalificación funcional infundada contra los fiscales pone en riesgo la vida de los fiscales”.

Consultado sobre el juicio a Cristina Kirchner no dudó en decir que: “El fiscal hace su trabajo en el ámbito de un expediente, ¿cuál es el efecto que tienen esas críticas o agravios personales sobre los fiscales? Estamos subiendo el nivel de riesgo de todos los operadores judiciales y mucho más si les damos una interpretación incorrecta al trabajo del fiscal. Luciani y Sergio Mola hicieron su alegato y se los ponía como que ellos eran la última palabra en el juicio, algo totalmente falso. No tenía sentido agraviar al operador judicial cuando aún faltaban los alegatos de los defensores y luego debía pronunciarse el tribunal con el resultado del juicio. ¿Qué sentido tenía esa descalificación al fiscal? Solo ponerlo en riesgo, no hay otro efecto que ese”.

“Cuando la decisión favorece y se sobresee entonces a un sector de la corporación política le parece correcto, y por el contrario cuando este órgano toma otra resolución se entiende que actuó de manera maliciosa. Ese tratamiento desigualitario produce un descreimiento comunitario”, continuó analizando.

En el mismo sentido, “pedimos mucha prudencia a los órganos políticos y sobre todo al Poder Ejecutivo: hablan como un ciudadano común, pero representan un órgano estatal, son la voluntad de la administración, tienen que ser prudentes”.

Consultado por LaNación sobre el enfrentamiento de la Corte con el Gobierno, dijo creer “que es nocivo para el orden comunitario, es funcional al descreimiento sobre las instituciones. Hay una información errónea que se transmite a la sociedad. Los jueces de la Corte no nombran a los jueces, son propuestos por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado se cubren las vacantes”.

“La muerte de Nisman es una deuda de la Justicia con toda la comunidad. No podemos no resolver el caso de la muerte de un fiscal, con una imputación como la que hizo, no tener ninguna conclusión. Es una deuda que tenemos a la que debemos sumarnos todos, no solo el Poder Judicial: toda la sociedad debe saber la verdad de lo que pasó y tomar prevenciones para que no vuelva a suceder. En la región los fiscales están en riesgo, se han convertido en elementos vulnerables a manos de las organizaciones criminales: hubo fiscales asesinados, amenazados o que debieron pedir asilo en otros países”, finalizó.