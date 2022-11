Virginia Cornejo cruzó a Alberto Fernández y a Kelly Olmos, "es puro populismo, pan y circo"

Luego de los polémicos dichos de la Ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, quien sugirió que el hecho que Argentina gane el mundial era más importante que la inflación, se sumaron las declaraciones de Alberto Fernández para quien "lo que debemos pensar ahora los argentinos es ver cómo ganamos, con Messi, el Mundial".

A raíz de ello, la diputada de Juntos por el Cambio, Virgina Cornejo salió a cruzarlos. "Que se hagan cargo, que gobiernen, esto no es cuestión de mundiales de fútbol sino que la gente está sufriendo y hay que trabajar para eso. No le pagamos a la ministra de trabajo para que se exprese de esa manera, le pagamos para que solucione los problemas de la gente".

Este tipo de actitudes de Fernández y Olmos "son puro populismo, pan y circo. Esto no puede seguir así", expresó Cornejo que se mostró muy molesta con al presidente.

La Ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos

"Se escuchaba hace rato que iba a ser utilizado par atapar lo que realmente le esta pasando a la Argentina y esto se esta viendo a partir de las declaraciones de la ministra, de los viajes que hace el presidente. A partir de querernos distraer de la triste realidad que viven los argentinos", continuó en referencia a la inflación y a la pobreza que golpea a la sociedad.

En la misma línea sentenció: "Es como que el mundial les vino apropiado para el relato en el que creen que todos los argentinos caemos, no para todos vale el relato del populismo que tapa la realidad de no saber gobernar. Hoy construyen un relato hasta de que son oposición y no gobierno."