Ataques a obras de arte, ¿hay alerta que se repliquen en Salta?

Desde hace varias semanas son varios los ataques que activistas contra el cambio climático están haciendo contra obras de artes famosas a nivel mundial, arrojando distintos elementos y líquidos contra estos lienzos exhibidos en los principales museos del mundo, generando alerta en los espacios historiográficos y artísticos sobre la exposición de este patrimonio universal a ser dañados.

¿Qué debemos pensar al respecto? Buscando una mirada local de esta situación InformateSalta se comunicó con el ingeniero Mario Bernaski, director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), quien dio su parecer sobre los ataques acontecidos y el mensaje que los activistas promulgan.

“Sea cual fuera el patrimonio atacado, es un daño irreparable muchas veces y que, desde mi humilde punto de vista, no se condice con el reclamo en sí que llevan adelante, reclamar sobre el cambio climático es casi sobre un estilo de vida de los seres humanos, es un proceso que debería abordarse desde otros puntos de vista y no con el ataque al patrimonio”, reflexionó primeramente.

A esto consideró que el vandalismo a las pinturas no logran transmitir el mensaje que encabeza, y que terminan cosechando el rechazo de mayor parte de la sociedad. “Atentar contra la cultura y el patrimonio no es una herramienta válida para poner de manifiesto lo que significa el cambio climático, que tiene que ver con una toma de conciencia y de docencia, no con la violencia”, sentenció el director del MAAM.

¿Cuál es el nivel de peligrosidad al que están expuestos estos objetos de artes? Según Bernaski, hasta un poco de agua común no desmineralizada podría generar un daño irreversible. “¡Imaginen una sopa, con todos sus componentes! Es triste, no es la forma”, se sinceró.

Por último y consultado sobre si hay cierto temor que estos ataques pudieran replicarse a nivel local, dijo que hay cierta alerta permanente, con los sistemas de seguridad preparados para evitar cualquier episodio que pudiese acontecer. “Tenemos sistemas de seguridad, un protocolo establecido por vandalismo, con estrategias de evacuación y herramientas tecnológicas modernizadas para contar con una alerta temprana; está dado que pueda existir (algún episodio), por ahí se podría pensar que en lugares distantes como los nuestros estamos relajados pero no, sabemos que tenemos un patrimonio único, debemos tener un alerta temprano para que no ocurran estos atentados”, concluyó.

“Miramos expectantes esto, tenemos nuestros sistemas y resguardos en el MAAM, estamos alertas y preparados con nuestros guardias, con nuestros sistemas de vigilancia”