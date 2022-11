Así votaron los concejales la prórroga a los puesteros del Parque San Martín

Son horas claves para los comerciantes del Parque San Martín, quienes tras 14 años de prórrogas, debían abandonar los locales el 31 de diciembre de este año. Ayer los ediles otorgaron en concesión hasta diciembre de 2023, sin embargo el Ejecutivo Municipal podría vetar la nueva prórroga.

Los que estuvieron a favor de que los comerciantes permanezcan en el espacio público son: José García, Inés Benassar, Carolina Am, Guillermo Kripper, Arnaldo Ramos, Guillermo López Mirau, Paula Benavides, Malvina Gareca, Alicia Vargas, Ignacio Palarik, Víctor Constanzo, y Soledad Gramajo.

Los concejales que votaron en contra: Eduardo Virgili, Pablo López, Alberto Salim, José Gauffín, Emilia Orozco, Agustina Álvarez, y Laura Jorge.

Durante el abordaje de la propuesta tomaron la palabra ediles de diversas bancadas, con el objeto de manifestar su acompañamiento a la iniciativa. Paula Benavides (SI) hizo hincapié en que “desde el CD se insistió en querer conocer cuál era la propuesta, el plan que tenía el DEM en relación a esta situación y no hemos obtenido una respuesta precisa y acorde”. A lo que agregó: “Existe una necesidad de dar una respuesta a estas más de 200 familias que hoy viven de su negocio”.

En tanto, Alicia Vargas (UPS) sostuvo: “El municipio no nos ha dejado otra salida”. Además, indicó que el DEM “tiene toda la facultad de actuar con quienes no cumplen y no están en condiciones de estar ahí”.

En el mismo sentido que sus pares, Carolina Am (PS) consideró en relación a la materia: “Sin duda todos queremos una ciudad ordenada, pero en el afán de querer conseguirlo no podemos llevarnos puesta la dignidad de las personas y mucho menos evadir la realidad”. En la misma línea, Inés Bennassar (UPS) sostuvo: “Estamos comprometidos con este proceso de planeamiento de la ciudad, pero hasta que esto se pueda conseguir no podemos dejar sin trabajo a la gente”.

Por otro lado, José Gauffín (JC+) solicitó la vuelta a Comisión del Proyecto, argumentando que la redacción contiene vicios, por lo cual debería ser analizada nuevamente. Y agregó: “No nos gusta votar la ilegalidad o formalizar esa ilegalidad”. También tomó la palabra su compañera de bancada, Emilia Orozco, quien realizó una reseña de las normativas sancionadas en relación a la temática y agregó: “No es que de la noche a la mañana los puesteros se están enterando que los van a desalojar, porque ya vienen desde hace 14 años con prórrogas”.

Eduardo Virgili consideró: “Yo de verdad entiendo la necesidad de la gente, pero no podemos estar en una permanente prórroga, debemos buscar una solución de fondo”. Pablo López (JC+), en el mismo sentido, sostuvo: “No es la solución que año tras año sigamos prorrogando”.

También de Juntos por el Cambio, Agustina Álvarez Eichele manifestó: “Aproximadamente entre 60 y 70 puesteros cumplen las condiciones necesarias para poder seguir trabajando, no podemos premiar a las personas que cumplen y a las personas que incumplen”.

Por su parte, Alberto Salim (UCR) señaló que la iniciativa debería continuar en Comisión y “exigir al DEM que proponga un plan para los feriantes del parque San Martín”.

Laura Jorge Saravia (UCR), en tanto, sostuvo: “Es necesario que los puesteros entiendan que conocemos sus necesidades, pero hay una Ordenanza que se debe cumplir y hay que legislar para todos los vecinos, no tan solo para ellos”.