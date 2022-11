¿Primero el Mundial, luego la inflación? "Así pensaba Videla", arremetió Pichetto

El ex senador nacional y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, estuvo participando del programa Informate en la Noche donde estuvo analizando la realidad política del país, de Salta, el escenario electoral que se abre y sus consideraciones en torno a variados puntos de la actualidad.

Durante la entrevista que se le realizó, Pichetto comenzó haciendo especial énfasis en que pese a los cruces, prima la unidad dentro de JXC. “El espacio no está fracturado, nos une la idea de un programa, una mirada sobre el futuro, donde hay que definir un tema central que es el liderazgo”, señaló primeramente.

Dicho esto reconoció que tarde o temprano, en esta definición de liderazgo, “debemos decidir quién estará a cargo de la candidatura para la presidencia, no podría contestar quién va a ser, posiblemente tengamos primarias”, comentó al mismo tiempo que señaló que en el Frente de Todos, hoy el liderazgo lo tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner quien “está en campaña para ser candidata en el oficialismo”.

Consultado si desde JXC podrían sentarse en una mesa en común con el oficialismo para tratar de encauzar la solución de los problemas del país, Pichetto consideró que sería algo imposible por los ataques que reciben. “El nivel de agresiones hacia Mauricio Macri y a JXC excede un nivel del vínculo de adversario, pasan a considerar al otro como enemigo, eso hace imposible el diálogo democrático”, planteó.

Ya sobre los problemas que presenta el país, el ex legislador nacional consideró que hay una asimetría entre el país que abarca a Buenos Aires y otro que es el resto del territorio: “Solo se habla del AMBA y de la provincia de Buenos Aires, hay una Argentina de la que no se hablan, donde la gente se levanta temprano a trabajar o donde quienes sufren la pérdida de trabajo salen a buscarlo; Buenos Aires se ha conformado como la cabeza gigante de un país y la centralidad de la política argentina está dada por la pantalla caliente de los canales de la TV de Buenos Aires que irradian a todo el país”.

Es aquí cuando rescató el proyecto del Plan Belgrano, para dar potencialidad a las provincias. “El Plan significaba poner en valor nuevamente al ferrocarril, al de carga; Salta tiene un problema, como lo tiene la Patagonia, es la distancia que te separa con el puerto de Buenos Aires o la salida de los granos, el costo del flete es una relación de 20 a 100”, indicó sobre una problemática que analizó a nivel local.

Con esta situación de crisis, y consultado sobre lo expresado desde el Gobierno de la Nación de resolver la inflación tras el Mundial, Pichetto fue contundente: “Así pensaban Videla, Massera y Agosti, en el Mundial 78 la dictadura creía que podía ocultar la violación de derechos humanos y la economía con el triunfo del mundial; sirve como elemento de distracción de los problemas graves que se viven en la Argentina y que van a reaparecer cualquiera sea el resultado”.

Algo que quiso aclarar es que sus dichos no eran una comparación del actual gobierno con la dictadura. “No comparo a Fernández con Videla, lo que analizo es el proceso del 78, la funcionalidad del triunfo del mundial no sirve, lo importante son los problemas argentinos que no se van a solucionar con que seamos campeones del mundo”, especificó.