Tartagal: Habrían más denuncias por problemas en el programa Acompañar

Siguen las repercusiones por la polémica que se generó desde Tartagal, donde mujeres víctimas de violencia de género denunciaron que deben dejar $10.000 pesos, casi el 20% de la ayuda, a gestoras de la asistencia nacional Acompañar, siendo cada vez más las beneficiarias que están afirmando que fueron damnificadas por este direccionamiento del dinero.

Así lo dijo en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el concejal tartagalense Ernesto Restom, quien se mostró preocupado por estas irregularidades, comentando que tras la denuncia que se hizo conocer por un canal de TV local, hubo más voces que acusaron a las gestoras por el dinero que les cobraban por otorgarles la asistencia.

“Apareció mucha más gente, muchas víctimas que han sido revictimizadas por ocupar dinero que era para fortalecer su economía de forma irregular; muchísimas más mujeres han aparecido”, aseveró el edil quien contó que las mismas apuntan a que no las querían anotar si no tenían la misma condición partidaria, por el simple hecho de no querer hacerlo, o que les anotaban los datos en una hoja en blanco sin mayores miramientos, por citas ejemplos.

“Es una pelota de muchas irregularidades que se fue agrandando”

En cuanto a la encargada de la Dirección de la Mujer, el concejal contó que se hizo presente en un programa de TV acompañada de algunas beneficiarias quienes la respaldaron en su desempeño en el organismo, cuando en realidad se debe procurar el resguardo de la identidad de estas mujeres. También que presentó una nota pidiendo que sea separada de su cargo, mientras que la encargada de cargar los datos, aparentemente ya le dieron de baja pero no se conocen los trasfondos, argumentos ni procedimientos de su eventual separación.

No obstante el edil mencionó que desde el cuerpo deliberativo siguen atentos este tema, pidiendo la conformación de una Comisión que evalúe lo ocurrido. “Vamos a ingresar un proyecto para crear una Comisión Investigadora desde el Concejo, con la intención de analizar y estudiar la Dirección de la Mujer desde el 2019, estudiar estos hechos denunciados y cualquier otra vinculación que exista con los mismos”, anticipó para concluir.