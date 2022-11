Tensión en la Ruta 34: Piqueteros no dejaron pasar a un médico y sacó un arma

Hoy en la Ruta 34 se vivieron momentos tensos cuando en medio de un corte de ruta, un médico sacó un arma para amenazar a los manifestantes, según sostuvieron estos que se encontraban protestando a la altura de General Ballivián.

El doctor Gustavo Alcázar, señalado por los manifestantes como el responsable, sostuvo por VideoTar que es médico de Tartagal, "me presenté como médico en funciones y por ley tengo la misma envestidura que una ambulancia. Hablé con los muchachos y les dije que me dejen pasar, pasaron 20 minutos y les dije me están esperando y no hay quien cumpla mi función".

"Estos muchachos creen que son dueños de la calle y me cortan de la ruta", crítico. El hecho se dio cuando mientras esperaba vio como dejaban pasar a un camión de caudales por lo que se colocó detrás de este y comenzó a avanzar.

Llegado a un punto, las personas comenzaron a cerrarse alrededor del vehículo y a colocarle palos en las ruedas para que no avance. En ese momento mostró el arma y se bajó del auto. "Yo no los amenace, les mostré que tengo un rifle de aire comprimido, pero porque ellos tienen ondas, tienen machetes, algunos tienen cuchillitos. No te podes defender con eso, es algo disuasivo. La idea es que vean que ellos tienen cosas y vean que uno también tiene", comentó.

"No me dejaron avanzar, fue una situación bastante violenta. Después de eso los muchachos estaban ofendidos así que me retuvieron dos horas más. Después de que se baja la adrenalina uno hace mea culpa y dice, ‘no está bien lo que hice’", terminó por reconocer.