Feriantes del Parque San Martín: “Hubo un intento de solución, pero ellos se negaron”

Los concejales capitalinos aprobaron durante la sesión de la semana pasada un proyecto por el cual se aprueba una prórroga para los feriantes del Parque San Martín, situación que dividió las voces e incluso generó rumores sobre un posible veto por parte de la Municipalidad de Salta.

De visita en el programa Sin Vueltas por InformateSalta, la edil de la Unión Cívica Radical (UCR), Laura Jorge, quien votó en contra de la iniciativa se refirió al tema y aseguró que pese a los intentos del municipio para darles una solución, los feriantes siempre se negaron a las opciones que les ofrecieron.

“Siempre tratan de dejarnos como que nosotros somos los malos, que queremos dejar a esas personas sin trabajo, pero no es esa la realidad, lo que nosotros proponemos es que se tome ya una decisión, no se puede seguir dilatando esto y creo que es momento que el municipio les brinde una solución a estas personas”, dijo.

En este sentido, indicó que los feriantes incurrieron en múltiples incumplimientos, no respetando la ordenanza, y usando un permiso que era personal y no transferible a su preferencia. “Aparte de eso, ellos venden mucha mercancía que no está permitido vender, como ser comida, electrodomésticos, electrónica, entonces todo eso se fue desvirtuando”, expresó.

Asimismo, recordó que hubo dos ofrecimientos parte de la Municipalidad que fueron rechazados. Uno ellos para que se puedan vender sobre calle San Martín y otro para que ocuparan la playa de la Terminal de Ómnibus.

“Si hubo un intento del municipio de brindar una solución, pero hay una negativa de partes de ellos, no quieren aceptar que es un espacio público y es de todos. Ya durante 14 años han usufructuado el espacio que es de todos los salteños y creo que es momento que ellos también pongan de su parte y acepten alguna otra alternativa”, aseguró.

Además, manifestó que “capaz que la situación los asusta un poco, los cambios generan inseguridad, con la crisis económica y social, yo entiendo esa postura, pero también entiendo que el municipio tiene un plan para el Parque San Martín y va a avanzar sobre eso”.