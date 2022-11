Reclamo de municipales: Llamaron a cuarto intermedio pero no descartan nuevas medidas

Luego de las jornadas de reclamo que mantuvieron los trabajadores municipales, uno de los principales gremios, UTM, pasó a un cuarto intermedio hasta el martes a las 16:00 cuando podrían llegar a un acuerdo definitivo o endurecer las medidas de protesta,

De acuerdo a lo informado por SomosSalta, desde la entidad no descartaron analizar el quite de colaboraciones y la movilización en cada dependencia municipal de no llegar a un acuerdo.

Durante estos días, se acordó el pago de las horas trabajadas en El Milagro. Mientras que, respecto a la re adecuación salarial y el bono de fin de año va a estar ajustado a la administración nacional

En los próximos días se acordó que, va a haber una reunión para analizar los sumarios administrativos vigentes y finalmente el pase a planta permanente y la incorporación de hijos se pasó a un cuarto intermedio para esperar la propuesta del ejecutivo municipal