¡Sonamos! Taller de Exploración Musical en Explora Salta

Se realizará el taller de exploración musical ¡Sonamos!, una actividad destinada a niños y niñas de 10 a 12 años, que comienza en el Exploratorio Infantil jugando con la quena interactiva. Luego, se explorará las posibilidades de hacer sonar el propio cuerpo.

Además, los participantes construirán, entre todos, los sikus que luego serán sorteados y probarán los sonidos del viento, del aire de nuestros pulmones, y de la naturaleza.

Finalmente, se sortearán libros del Fondo Editorial de la Provincia.

Los responsables del Taller son Silvina Martínez y Osvaldo Cassina.

Inscripción: https://forms.gle/uCeyzc4pMPomLHwz6 o personalmente en el Museo, La Florida 20.

Primer Concurso de Cosplay – Sueño de Juguetes edición Rosario de la Frontera

El Museo de Bellas Artes Quinquela Martín de Rosario de la Frontera convoca a participar del Primer Concurso de Cosplay q se realizará en el marco de la muestra Sueño de Juguetes, Coleccionismo y Diseño.

El Primer Concurso de Cosplay consistirá en un desfile de los trajes con performance y se llevará a cabo el sábado 17 de diciembre del 2022, a partir de las 18 h en la sede el Museo, San Martín 456, en Rosario de la Frontera.

El objetivo del mismo es fomentar el desarrollo artístico, la creatividad, la confección, producción y caracterización de diversos personajes presentes en el amplio mundo de las historietas, animé, películas, series y videojuegos.

Se podrá participar en las siguientes categorías: Niños, de 4 a 12 años; y Jóvenes y Adultos, desde los 13 años sin límite de edad.

La inscripción es totalmente gratuita y se realizará vía correo electrónico - debiendo adjuntar ficha completa y material de participación – a http://[email protected], hasta el lunes 12 de diciembre de 2022.

Quienes no se inscriban en tiempo y forma, o no cumplan las normas pautadas en el reglamento, no serán admitidos para participar de este concurso.

El Jurado será estará conformado por invitados al evento y cosplayers con trayectoria, calificados para la selección.

Para consultar Bases y Reglamento, y realizar inscripción ingresar a https://cutt.ly/Y1emSzQ

Características de los Cosplays

Los personajes pueden provenir de cualquier anime, comic, manga, vídeo juegos, ciencia ficción, programa de tv y/o cine, siempre y cuando se trate de un traje bien confeccionado y con sus respectivos accesorios. En esta oportunidad estarán excluidos los diseños propios, así como los cosplay basados en fan arts. Se debe tener en cuenta que la originalidad en la elección del personaje también suma en el puntaje.

El/La participante deberá haber realizado como mínimo el 80% de su cosplay. El cosplayer deberá registrar el proceso de elaboración y enviarlo en el periodo de inscripción mediante mails con imágenes y/o videos.

Quedan EXCLUIDOS DEL CONCURSO, trajes de extrema sencillez que consten de ropa intervenida, disfraces alquilados o comprados.