Messi: “Había que ganar porque arrancaba otro Mundial para nosotros”

Lionel Messi fue quien abrió el 2-0 a México, que le dio vida a la Selección en el Mundial de Qatar. Primeros tres puntos y ahora a preparar con todo la otra final, el miércoles a las 16 contra Polonia. El 10 celebró muchísimo, se desahogó y luego dio la cara, contando sensaciones.

"Era un paritdo muy compkicadompara levantarnos porque México tiene un gran DT y es un equipo duro, que maneja la pelota. En el primer tiempo jugamos como teníamos que jugar con mucha intensidad. En el segundo nos calmamos y empezamos a jugar la pelota, pudimos hacer lo que debíamos".

"Hay euforia, era una necesidad, se hizo como se hizo pero había que ganar. Nos costó mucho,. En el primer partido sobre todo, además porque muchos chicos tienen su primer Mundual, era su primer partido, Y nosaliamos a jugar como teníamos que hacerlo"..

"Así y todo el primer partido fueron dos jugadas aisladas, por centímetros no nos pusimos 2-0. Y ahora sabíamos que había que ganar, que había arrancado otro Mundial y lo pudimos hacer".

El tobillo: "No sé por qué se dijeron tantas cosas, la verdad es que el otro día se hablaba del tobillo y no tenía nada, y justo en el último minuto le dolió en el finañ. Pero estaba bien, me entrené normal e hicimos el esfuerzo".

"No podemos bajar los brazos ahora. ahora es esto, nos pusimos así en el Mundial y tenemos todas finales. No podemos regalar nada y la respuesta de la gente fue genial, sabiamos que iba a ser así y. les cumplimos. Llevamos mucho tiempo de la mano con gente y se consiguieron muchas cosas lindas".