Dengue, en situación controlada: “Si no hay agua, no va a haber larvas ni vectores”

La situación por la sequía es extremadamente preocupante, especialmente en el norte de la provincia, sin embargo, si se trata de buscar algún lado positivo, podríamos decir que beneficia a que no proliferen los mosquitos y por lo tanto mitigar los casos de dengue.

“El agua genera las larvas y el vector a posterior, si no hay agua no va a haber larva, no va a haber vectores, nos mejora en situación de dengue, pero tenemos controlado y monitoreado toda la amplitud epidemiológica de la provincia, de manera tal que no nos olvidemos que tenemos 19 casos de Hantavirus en Orán y Tartagal, leishmaniasis en el norte, el dengue es una de las preocupaciones más que tenemos”, dijo al respecto el ministro de Salud, Juan José Esteban.

Pese a ello, las complicaciones son muchas sobre todo para el área que él dirige. “Nosotros tenemos una población vulnerable muy importante y creo que el agua, elemento vital para el consumo en los pueblos originarios. Así que hemos estado trabajando todo el fin de semana con Aguas del Norte proveyendo a los centros de salud, aguas en los tanques, visualizando las necesidades, porque necesitamos del agua para que los chicos puedan hidratarse correctamente en las altas las temperaturas”, expresó.

En este sentido, destacó que al no tener agua, en las comunidades no se está consumiendo un recurso contaminado. “No hay agua incluso en los madrejones, a Dios gracia porque son altamente contaminantes y sabemos que los originarios toman agua de los madrejones, pero en noviembre solamente 9 milímetros de agua ha caído. Necesitamos lluvia para que volvamos a tener agua”, indicó.