El fuerte exabrupto de Fantino contra Closs: “Que te la saque el doctor, Marianito, la del n... del WhatsApp"”

Alejandro Fantino no cesa en su guerra declarada contra Mariano Closs y el Pollo Vignolo. Desde su partida de ESPN, el conductor no deja de atacar a sus excompañeros, algo que se vio en las últimas horas, con un durísimo alegato en contra de Closs, que rayó con lo desagradable.

En Nosotros a la mañana mostraron el tape del descargo de Fantino y explicaron cuándo empezó la pelea entre ellos, según publica El Trece.

“Es casi ya una telenovela lo que pasa con Alejandro Fantino, Mariano Closs y el Pollo Vignolo. Quiero que escuchen a Fantino y sus predicciones para los jugadores de la Selección y lo opina en este momento, tanto de Closs como del Pollo Vignolo”, presentó Nicolás Magaldi, reemplazante de El Pollo Álvarez, ausente por estar en Qatar. Y luego mostraron el tape de Fantino.

“Les pregunto a todos ustedes: ¿qué andaban haciendo el 1° de octubre de 2020? ¿Se acuerdan más o menos en qué andaban? Yo, en octubre de 2020 le estaba diciendo en la jeta a Closs que Julián Álvarez tenía que ser el 9 de la Selección en reemplazo de Agüero. Y, como siempre, Closs riéndose, cancheramente, con esa sonrisita de costadito”, disparó el conductor, para luego mostrar el cruce al aire entre ambos.

“En la cara, no había sido ni convocado a la Selección, Julián Álvarez. 2020, otra más, que te la saque el doctor, Marianito. A vos, al Pollo, a toda la banda. A toda la banda de la burguesía futbolera de ESPN. Y aflojen con los postres, porque van a pagar exceso de equipaje por la panza que van a tener cuando vuelvan en los aviones, cuídense un poco. Y caminen entre la gente, no se queden adentro del hotel, no sean tan cag…, den la cara. 2 a 0 Argentina, otra más Marianito, andá al proctólogo que te la saque el doctor (risas), la del negro de WhatsApp tenés adentro”, dijo Fantino, con evidente mal gusto.

“¿Quién hizo el segundo hoy? Julián Álvarez… 2020. La del ‘grone’ de WhatsApp, Mariano. Pará que estoy consiguiendo un proctólogo acá”, insistió Fantino.

“Escandaloso y de mal gusto. ¿De dónde viene esta pelea?”, quiso saber Magaldi, de regreso al estudio de NAM.

“Él había tenido cruces con Closs en un partido que había jugado Boca. Closs empezó contando cómo había sido el partido y Fantino le pidió un poco más de ‘sensaciones’ en la cancha y Closs le dijo ‘acá no hay’, pero fue un momento muy ríspido, y después Fantino se fue de ESPN”, le explicó Ariel Wolman.