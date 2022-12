Feriantes del Parque San Martín: ¿Por qué tendríamos que pensar a dónde se tienen que ir?

Entrevistada por el periodista Sebastián Quinteros en SinVueltas, la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, cargó contra el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta y la ordenanza que aprobaron respecto a los feriantes del Parque San Martín.

"Se les dio en 2008 por tres años, ya llevan más de 14 prórroga tras prórroga. La verdad es que la ordenanza que aprobaron es absolutamente demagógica, casi irresponsable", expresó la funcionaria municipal.

En la misma línea crítica apuntó: "Por un lado dicen que prorrogan a todos los que están, ni siquiera leyeron los pedidos de informe que nos pidieron. No se tomaron la molestia de escuchar los plenarios que hicieron donde los mismos feriantes decían que han construido, han subdividido y han vendido".

"Primero le prorrogan a todos y articulo 2 que el Ejecutivo proceda a sacar a los que no correspondan, es demagogia, paso el problema para otro y quedan como buenos los concejales".

"Desde el Ejecutivo estamos haciendo relevamientos y pasamos los datos al Concejo Deliberante", continuó diciendo a la vez que comentó que se están analizando vetar la ordenanza.

Cuando realizaron el cruzamiento de datos. detectaron a personas que no cambiaron de rubro, que no registran deudas y que los mismos propietarios son los que trabajan, "para ellos podremos tener una consideración pero no para aquellos que han hecho un negocio inmobiliario del espacio publico", sentenció.

Consultada sobre el destino de las personas que deban abandonar el lugar, Pontussi señaló: "¿Por qué tendríamos que pensar a dónde se tienen que ir los que se tienen que ir?".

"La Municipalidad hace mucho tiempo viene trabajando en el re ordenamiento de la ciudad, ofreciendo alternativas. No tiene por qué cubrir a cada uno. El diálogo es la primera herramienta", finalizó.