Feriantes del Parque San Martín continuarían hasta Reyes

Luego que los concejales aprobaran extender por un año más la permanencia de puesteros en el Parque San Martín, y en el medio de la incertidumbre con respecto a un posible veto por parte del Ejecutivo, Agustina Gallo, jefa de Gabinete municipal, en Agenda Abierta, confirmó que “seguramente se los va a mudar, pero no va a ser el 31 de diciembre”.

La funcionaria señaló que la idea es que puedan permanecer y trabajar en el lugar al menos hasta la festividad de Reyes, que se celebra el 6 de enero. “Sabemos que este va a ser un fin de año difícil y muy particular una vez que pase el mundial, pensar en un 31 de diciembre sería ridículo porque estamos hablando de que Reyes es el 6 y 7, la idea es que puedan trabajar como corresponde, aquellos que venían trabajando bien”.

Sobre este punto, hizo especial hincapié en trabajar junto a aquellos que cumplen con lo dispuesto por la normativa. “Nosotros no creemos en la prórroga como está, seguramente se hablará con estos 123 que son los que vinieron haciendo las cosas bien, y se trabajará con esos 123”, dijo en el programa conducido por Daniel Gutiérrez.

“Prorrogarlo o decir lo pateemos un año más, y mientras vemos, es un poco no hacerse cargo”

Por último, apuntó contra los concejales. “La prórroga fue general, y de alguna manera, es no hacernos mucho cargo del problema, yo lo he hablado con muchos concejales, me parece que de última trabajar una ordenanza distinta o superadora, aunque hubiese significado quedarse ahí, ya era distinto que simplemente continuar con la ordenanza que ya existe”